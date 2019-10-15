شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يشترط 25 مليون جنيه للاستغناء عن «عبدالعاطي» للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة نادى وادى دجلة برئاسة ماجد سامى الحصول على 25 مليون جنيه نظير الموافقة على رحيل محمد عبدالعاطى، لاعب الفريق، والذى دخل ضمن دائرة اهتمامات نادى الزمالك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير المقبل، وعقد «عبدالعاطى» جلسة مع المدير الفنى اليونانى للفريق تاكيس جونياس أكد خلالها رغبته فى الرحيل إلى نادى الزمالك فى ظل نقص عدد لاعبى وسط الملعب، وهو ما يضمن له المشاركة مع القلعة البيضاء بشكل أساسى.

وأكد «جونياس» خلال جلسته مع اللاعب أنه لن يقف أمام أحلامه ولكنه طالبه بضرورة الالتزام وعدم الانشغال بعرض الزمالك والتركيز مع الفريق من أجل تعويض النتائج السلبية التى يحققها على مدار الجولات الثلاث الأخيرة لبطولة الدورى الممتاز، حيث خسر أمام طنطا والإسماعيلى وتعادل أمام حرس الحدود، ويعتبر عبدالعاطى أحد أهم الأهداف التى سعى نادى الزمالك للتعاقد معها قبل انطلاق الموسم الحالى، حيث حصل مسؤولو الزمالك على توقيع اللاعب ولكن فى انتظار إنهاء المفاوضات بشكل رسمى مع نادى وادى دجلة.

من جهة أخرى، حرص الجهاز الفنى على علاج السلبيات التى ظهرت على أداء الفريق خلال المباراة الودية التى خاضها يوم الجمعة الماضى أمام المصرى وفاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد عبدالعاطى ومحمد هلال، وذلك خلال توقف الدورى الأخير، ويستعد وادى دجلة لمواجهة الاتحاد السكندرى المهمة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على أرض ملعب استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، واشترط الجهاز الفنى الإفراج عن مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج وتحقيق الفوز على زعيم الثغر واعتبار أن المباراة هى انطلاقة وادى دجلة فى الدورى، خاصة أن الجهاز الفنى يريد أن يتجنب السيناريو الذى شهده الفريق فى الموسم الماضى بعدما كان يصارع على البقاء حتى الرمق الأخير من المسابقة.