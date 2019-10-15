شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تاريخ أعضاء جهاز المنتخب مع الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت الولاية الفنية الوطنية لقيادة منتخب مصر الأول بعد عدة تجارب وولايات أجنبية لمنتخب الفراعنة فى السنوات الأخيرة، وذلك بقرار تعيين حسام البدرى مديرًا فنيًا.

ويعاون البدرى كل من أحمد أيوب وطارق مصطفى فى منصب المدرب العام، وسيد معوض مدربًا مساعدًا، بالاضافة إلى أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، ومحمد بركات مديرًا للمنتخب.

ونسلط الضوء فى التقرير التالى على مشوار الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال مسيرتهم الدولية فى الملاعب بقميص الفراعنة.

حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر والسابق لعدة أندية أبرزها الأهلى وإنبى والمريخ السودانى والمنتخب المصرى الأوليمبى، قد سبق له تمثيل منتخبنا القومى فى 11 مباراة دولية وتمكن من تسجيل هدف وحيد، حيث كان يشغل البدرى مركز الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع أيضًا فى بعض الأحيان وتميز بقوته ورجولته داخل المستطيل الأخضر، قبل أن تحرمه الإصابة من إكمال مشواره فى الملاعب واعتزاله فى سن الـ29.

Advertisements

أحمد أيوب المدرب العام فى منتخب مصر والذى بدأ رحلته الكروية داخل النادى الأهلى لم يخض أى مباراة دولية بقميص منتخب مصر الأول، فى حين أن طارق مصطفى نجم الزمالك السابق والذى يشغل منصب المدرب العام مع منتخب الفراعنة برفقة أيوب قد نال شرف تمثيل منتخب البلاد فى 28 مباراة دولية سجل خلالها هدفين ربما أبرزهما فى شباك جنوب إفريقيا بنهائى الكان نسخة 1998 ببوركينا فاسو التى عانق كأسها أحفاد الفراعنة.

أما سيد معوض نجم الألومنيوم والإسماعيلى والأهلى السابق، والذى عُين مدربًا مساعدًا لمنتخب مصر، فخاض 60 مباراة دولية متساويًا مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلى الحالى، وسجل معوض هدفين خلال مسيرته مع منتخب مصر الأول ونجح فى التتويج معه بلقبى أمم إفريقيا 2008 و2010.

وحرس أيمن طاهر عرين منتخب مصر الأول فى 4 مباريات فقط وسكنت شباكه 3 أهداف، حيث كان نجم حراسة مرمى الزمالك ومدرب حراس منتخب مصر الحالى ضمن كتيبة نجوم الفراعنة فى مونديال 1990 رغم عدم مشاركته فى أى مباراة.

أما عن أبرز مسيرة دولية للجهاز الفنى والمعاون الحالى لمنتخب مصر فتتمثل فى محمد بركات الذى يشغل منصب مدير المنتخب، والذى خاض 70 مباراة دولية بقميص منتخب الفراعنة واستطاع تسجيل 9 أهداف، أشهرها فى شباك المنتخب الجزائرى فى خماسية منتخبنا القومى بتصفيات مونديال 2002، حيث تُوج بركات مع منتخب مصر بلقب أمم إفريقيا 2006.

الجدير بالذكر أن آخر ولاية وطنية فنية لمنتخب مصر كانت مع شوقى غريب فى 2015، وأعقبها مغامرة أرجنتينية لهيكتور كوبر، الذى صعد بمنتخب مصر لنهائيات كأس العالم 20108 بروسيا، ثم المكسيكى خافيير أجيرى، والذى لم تدم رحلته مع الفراعنة سوى 11 شهرًا عقب إخفاقه فى قيادة منتخبنا بمنافسات الكان 2019 الذى احتضنته مصر فى الصيف الماضى.