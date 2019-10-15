شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يشيد بتجربة مصر للمقاصة الودية أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، بالتجربة الودية الأخيرة التى خاضها الفريق أمام بيراميدز والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ضمن سلسلة المباريات الودية التى يؤديها الفريق استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز. وأكد ميدو أن تجربة بيراميدز حققت الأهداف المرجوة منها، أهمها تجهيز بعض اللاعبين البعيدين عن المشاركة فى المباريات السابقة، فضلًا عن الحفاظ على مستوى اللاعبين البدنى والفنى خلال فترة توقف الدورى. وأكد ميدو أن الفريق فى مرحلة بناء حاليًا، وأن النتائج التى حققها لا تدل على المستوى الحقيقى للاعبين أو على الجهد المبذول داخل الفريق من أجل تطويره. ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة المصرى، حيث شهد المران مشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم محمد رمضان، صانع ألعاب الفريق، والذى تعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يشيد بتجربة مصر للمقاصة الودية أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.