شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: لن أرحل عن الأهلي لارتباطي بالجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته البالغة بالعودة مجددا لتمثيل قميص بلاده، وشارك معلول في مباراة فريقه أمام الكاميرون، وديًا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى، ضمن استعدادات البلدين للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، وتحدث عن مستقبله وإمكانية رحيله عن القلعة الحمراء قائلا «تلقيت العديد من العروض في الفترة الأخيرة لكن علاقتى مميزة بالأهلى وجماهيره».

وأضاف «أعتقد أننى سعيد بالأهلى، ولا أفكر في الرحيل في الوقت الحالى، أقدم كل ما لدىّ هناك وأطمح لتحقيق المزيد، لا أتمنى أن تنتهى رحلتى هناك سريعًا، الأهلى ناد كبير وأكبر من أندية أوروبية وأشعر بالرضا دائما في صفوفه». كان اللاعب قد انتظم في تدريبات الأهلى عقب العودة من تونس الاثنين الماضى استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل.