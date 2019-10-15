شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يأمل في استعادة رودريجيز قبل موقعة ريال مايوركا في «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يأمل الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، فى استعادة نجمه الكولومبى جيمس رودريجيز، قبل موقعة ريال مايوركا فى الليجا الإسبانية. كان رودريجيز لا يتدرب مع زملائه بالفريق خلال فترة التوقف الدولى، بسبب الإصابة بالتورم فى القدم، وكان يكتفى بالتدرب فى صالة الألعاب الرياضية حتى لا تتفاقم إصابته.

ويرغب زيدان فى أن يكون رودريجيز فى كامل لياقته وأن يتمكن من التدرب مع الفريق بشكل طبيعى حتى يتمكن الفرنسى من الاعتماد عليه فى لقاء مايوركا، والمقرر له يوم الأحد المقبل، حيث إن أى تعثر فى أداء اللاعب سوف يضعه فى موضع شك من خوض المباراة.

وعاد العديد من لاعبى الفريق الملكى أمس بعد الانتهاء من المشاركات مع منتخباتهم وعلى رأسهم البلجيكى إيدن هازارد والكرواتى لوكا موديريتش والويلزى جاريث بيل.

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وصرح زيدان فى وقت سابق بأنه لن يخاطر بأى لاعب يعانى من بعض الإرهاق البدنى.

ويصل كل من البرازيلى كاسيميرو وفيديريكو فالفيردى خلال هذا الأسبوع، ولكن اللاعبين قد يكونان بحاجة إلى بعض الراحة بسبب ضغط المباريات قبل العودة للفريق الأول.

لذا يأمل زين الدين زيدان فى استعادة رودريجيز قبل مباراة الفريق فى الدورى، خاصة أن اللاعب كان فى فترة راحة خلال التوقف الدولى، وبالتالى سيكون فى حال أفضل من زملائه فى حال اكتمال جاهزيته.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدى برشلونة والذى يحتل المركز الثانى بـ16 نقطة.