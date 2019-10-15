شكرا لقرائتكم خبر عن ميدفيديف يحرز لقب شنغهاي ويتقدم خطوة على فيدرر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج الروسى دانيل ميدفيديف، بلقب بطولة شنغهاى للأساتذة، بعد تغلبه فى النهائى على الألمانى ألكسندر زفيريف، بمجموعتين دون رد (6-4)، و(6-1).

دخل زفيريف المباراة متسلحًا بتفوقه فى المواجهات المباشرة على ميدفيديف (4-0)، إلا أن الروسى الذى يعد ربما اللاعب الأبرز بالجولة منذ يوليو الماضى، فرض هيمنته التامة على اللقاء وحسمه فى 73 دقيقة.

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وتوج ميدفيديف بالتالى بلقبه الثالث فى 6 بطولات شارك بها منذ يوليو الماضى، كما توج بلقبه الثانى فى بطولات الأساتذة، بعد تتويجه بلقب بطولة سينسيناتى فى أغسطس الماضى.

وعادل ميدفيديف بالتالى كلًا من نوفاك ديوكوفيتش، ورافاييل نادال، ودومينيك ثيم، كأكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب هذا الموسم بواقع 4 ألقاب.

وبلقب اليوم، سيتخطى ميدفيديف النجم السويسرى روجر فيدرر، فى السباق نحو البطولة الختامية؛ حيث سيصل إلى المركز الثالث.