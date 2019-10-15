شكرا لقرائتكم عدلى القيعى يطالب بعدالة تحكمية فى مباراة القمة القادمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى، أن الفريق الاحمر سيخوض مباراة ودية أخرى أستعدادا لمواجهة الزمالك الاربعاء القادم عقب خوض ودية اليوم أمام الإعلاميين .
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حقق فوزًا وديًا على ضيفه الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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