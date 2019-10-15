شكرا لقرائتكم سيف زاهر عن أزمة طارق حامد: أتمنى ان يستخدم السوشيال ميديا للتعبير عن أرائه خارج الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال سيف زاهر، في تصريحات خلال برنامج ملاعب أون علي قناة "اون سبورت" :"اتمنى ان يستخدم اللاعب السوشيال ميديا، للتعبير عن ارائه خارج الملعب وليس باي امور اخرى الخاصة بالملعب"، مضيفاً :"اي لاعب له حق، يجب ان يحصل عليه بالطرق الشرعية، وليس عن طريق السوشيال ميديا، واستغلال شعبيتهم، لكي تضغط الجماهير على الادارة".
وتابع :"اي لاعب من حقه، ان يطلب تعديل عقده، ولكن هذا في الغرف المغلقة".
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