تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

الموجز

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، اتصالات مكثفة من الجهات الأمنية، تفيد بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان مقررا لها يوم السبت المقبل، سواء في القاهرة أو الإسكندرية.

وذكر موقع "البوابة نيوز" أن الاتحاد قرر تأجيل مباراة القمة لموعد آخر لم يتحدد حتى الآن.

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يشار إلى أن الأهلي يمتلك في رصيده 9 نقاط، بينما يمتلك الزمالك 7 نقاط من 3 مباريات.

وكان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور قد طالب بتأجيل مباراة القمة قبل خوض مباراة دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام جينيراسيون السنغالي، وهو ما رفضه النادي الأهلي وأكد عليه اتحاد الكرة المصري.

ونقلت صحيفة "الأهرام" على موقعها الإلكتروني عن مصدر بالنادي الأهلي قوله: "فكرة التأجيل مرفوضة من الأساس، وكيف نتحدث عن موسم مختلف ودوري منتظم، ثم نجد من يطالب بتأجيل مباراة دون وجود داع لذلك".