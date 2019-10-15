اسماء السيد - حقق منتخب مصر فوزا باهتا على حساب ضيفه البوتسواني بهدف نظيف في اول تجربة بقيادة المدير الفني الجديد حسام البدري الاثنين على ملعب الجيش في برج العرب بالأسكندرية ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة الى النهائيات في الكاميرون 2021.
أحرز هدف المباراة الوحيد حمدي فتحي (74) في باكورة مشاركته الدولية.
ويلتقى الفراعنة مع كينيا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في اولى منافسات تصفيات امم افريقيا ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبي توغو وجزر القمر.
وشهد الشوط الأول سيطرة مطلقة لمنتخب الفراعنة على مجريات اللعب من دون ان يتمكن من احراز هدف السبق.
تحسنت الامور مع بداية الشوط الثاني لا سيما مع التغييرات التى أجراها البدري، الى ان نجح البديل حمدي فتحي فى اول مباراة له بقميص المنتخب ، فى احراز هدف المباراة الوحيد مستغلا عرضيه محمود علاء أسكنها على يمين حارس بوتسوانا.
ملخص المباراة:
كانت هذه تفاصيل خبر فوز باهت لمصر على بوتسوانا في أول مباراة رسمية لمدربها البدري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.