شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: أطالب بعدالة تحكمية فى مباراة القمة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، بالعدالة التحكمية فى مباراة القمة القادمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى، قائلًا: "يجب أن يكون التحكيم عادل ويعطى كل واحد حقه".

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى، أن الفريق الأحمر سيخوض مباراة ودية أخرى استعدادًا لمواجهة الزمالك الأربعاء المقبل عقب خوض ودية اليوم أمام الإعلاميين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حقق فوزًا وديًا على ضيفه الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.