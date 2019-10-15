شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ميتشو وديسابر فى مباراة مصر وبتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز برفقة ميتشو المدير الفنى للزمالك بالتواجد بالمقصورة الرئيسية لملعب برج العرب فى الاسكندرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطنى الودية أمام بتسوانا.

حقق منتخب مصر فوزًا سهلاً على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وسجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرًا فنيًا خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته بعد أمم أفريقيا 2019.

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ديسابر وميتشو (2)



ديسابر وميتشو (3)



ديسابر وميتشو (4)