شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وبتسوانا.. البدري: راضٍ عن أداء المنتخب والوجوه الجديدة أهم المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني رضاه علي فوز فريقه أمام بتسوانا، خاصة أنها أول مباراة للفراعنة في عهده.

وقال حسام البدري: "التجمع كان لفترة قصيرة ولكن الظروف حالت دون ذلك.. هناك مجموعة جديدة انضمت وحساباتنا كانت متعددة".

وأضاف البدري أن لاعبي المنتخب الأولمبي سيتواجدون مع المنتخب في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تحدث مع اللاعبين ووجه لهم الشكر علي الانضباط الذي حدث في الفترة الماضية خلال مدة المعسكر.

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وشدد البدري على أن الاختيار في الفترة المقبلة سيكون أساسه العدل، مؤكدًا أن المنتخب لن يكون حكرًا علي أحد في الفترة المقبلة.

وأكد البدري أنه حقق الكثير من أهدافه في مواجهة بتسوانا خاصة أنه طبق العديد من الأفكار في مباراة اليوم.

وكشف البدري عن أن هناك عناصر ثبتت أقدامها في مباراة اليوم وهناك عناصر أخري لم تقدم أوراق اعتمادها مؤكدًا أن محمد صلاح سيتواجد في معسكر المنتخب القادم.

واعترف البدري أن المنتخب يعاني من مشكلة في خط الهجوم، مؤكدًا أنه يري أن مستوى أحمد حسن كوكا سيتطور خلال الفترة المقبلة كاشفًا عن أن هناك عناصر أخري مرشحة للانضمام لتدعيم خط الهجوم مثل مصطفى محمد وصلاح محسن ومروان محسن.