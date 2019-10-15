7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 / 10 / 2019 أبرزها ، تضاؤل فرص شيكابالا للحاق بمباراة القمة

منتخب مصر يحقق الفوز الأول تحت قيادة البدرى بهدف نظيف أمام بتسوانا

حقق منتخب مصر فوزًا سهلاً على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

تضاؤل فرص شيكابالا للحاق بمباراة القمة

تضاءلت فرص محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، فى المشاركة مع فريقه خلال مواجهة الأهلى، بالمباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الأهلى يفوز على الإعلاميين وديًا استعدادًا للزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا وديًا على ضيفه الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك.

تدريب الزمالك.. استشفاء وسباق سرعات واستمرار تأهيل شيكابالا ومحمد حسن

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أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء المنيا الودى أمس الأحد، فقرة تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعى المقام حاليًا على ملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

حازم إمام يكشف نصائح "مورينيو" الفنية لتطوير أداء منتخب مصر

كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، نصائح البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى السابق لمانشستر يونايتد، لتطوير أداء منتخب مصر، وذلك عندما كان يقوم بتحليل أداء المنتخب أمام جنوب أفريقيا فى بطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر، وانتهت بفوز البافانا بافانا بهدف دون رد.

ساسى والنقاز يصلان القاهرة بعد مواجهة الكاميرون

وصل الثنائى الدولى التونسى حمدى النقاز وفرجاني ساسى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة منذ قليل، عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما فى المباراة الودية أمام الكاميرون، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

رمضان صبحى يخضع لفحص طبى قبل قمة الأهلى والزمالك

يخضع رمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى، لفحص طبى بمجرد انتظامه فى تدريبات فريقه، بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبى اليوم الاثنين.