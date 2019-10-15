شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 14 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 14 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة على رأسها وفاة حسن مرجان مديرعام النادى الأهلى فرع مدينة منصر ، بالإضافة لفوز الفريق الكروى الأول على الإعلاميين بهدف مقابل للاشئ .

الأمن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل قمة الأهلي والزمالك

تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، طلبًا من الجهات الأمنية بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل فى الأسبوع الرابع بالدورى.

الأهلى لـ حمدى فتحى عقب أول مشاركة دولية: استمر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صورة للاعب حمدى فتحى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عقب أول مشاركة للاعب دوليًا مع المنتخب المصرى الأول أمام بتسوانا فى المباراة الودية .

الأهلى يفوز على الإعلاميين وديًا استعدادًا للزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا وديًا على ضيفه الإعلاميين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك.

عزاء حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر غدا فى مسجد المشير

تقرر إقامة عزاء حسن مسعود، مدير فرع النادي الأهلى بمدينة نصر، غدا الثلاثاء، فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

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رمضان صبحى يخضع لفحص طبى قبل قمة الأهلى والزمالك

يخضع رمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى، لفحص طبى بمجرد انتظامه فى تدريبات فريقه، بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبى اليوم الاثنين.

مشجع يطبع صورة شريف إكرامى على ساعة وحارس الأهلي يرد: "شرف ليا"

نشر أحد مشجعى النادي الأهلي صورة على تويتر أظهرت حبه لشريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، طبع خلالها صورة حارس الأهلى على ساعة و"مج" وطبع اسم إكرامي على قميصه الخاص.