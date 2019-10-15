شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 14/ 10/ 2019 عودة ساسى والنقاز بعد مواجهة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الاثنين الموافق 14/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، الأمن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل القمة، ساسى والنقاز يصلان القاهرة بعد مواجهة الكاميرون.

الأمن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل قمة الأهلي والزمالك

تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، طلبًا من الجهات الأمنية بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل فى الأسبوع الرابع بالدورى.

ساسى والنقاز يصلان القاهرة بعد مواجهة الكاميرون

وصل الثنائى الدولى التونسى حمدى النقاز وفرجاني ساسى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة منذ قليل، عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما فى المباراة الودية أمام الكاميرون، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

بريزنتيشن تهنئ الزمالك بعد تتويجه ببطولة أفريقيا لكرة اليد

هنأ مسئولو شركة بريزنتيشن، برئاسة منتصر النبراوى، نادى الزمالك بعد فوز فريق كرة اليد رجال ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الثانية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالى.

تدريب الزمالك.. استشفاء وسباق سرعات واستمرار تأهيل شيكابالا ومحمد حسن

أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء المنيا الودى أمس الأحد، فقرة تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعى المقام حاليًا على ملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. Advertisements

تضاؤل فرص شيكابالا للحاق بمباراة القمة

تضاءلت فرص محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، فى المشاركة مع فريقه خلال مواجهة الأهلى، بالمباراة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

محمود عبد العزيز ينهى إجراءات تأشيرة السفر إلى ألمانيا

أنهى محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط فريق الزمالك، إجراءات الحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا من أجل إجراء جراحة الرباط الصليبى التى تعرض لها مؤخرًا خلال مشاركته أمام مصر المقاصة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد.

ميتشو وديسابر فى مباراة مصر وبتسوانا

حرص الفرنسى ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز برفقة ميتشو المدير الفنى للزمالك بالتواجد بالمقصورة الرئيسية لملعب برج العرب فى الاسكندرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطنى الودية أمام بتسوانا.

هانى زادة يصل القاهرة قادما من سويسرا.. صور