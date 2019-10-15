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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يتصدر تويتر عقب إحرازه هدف الفراعنة أمام بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج حمدى فتحى لاعب خط وسط فريق الأهلى ومنتخب مصر موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب إحرازه هدف الفراعنة الوحيد فى مباراة اليوم الودية أمام بتسوانا فى أول مشاركة دولية له.
وحقق منتخب مصر فوزًا سهلاً على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.
وسجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرًا فنيًا خلفًا للمكسيكى خافير أجيرى الذى تمت إقالته بعد أمم أفريقيا 2019.
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