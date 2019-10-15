شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: محمد النني لم يتطور أداؤه منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طه إسماعيل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عدم تطور أداء محمد النني لاعب منتخبنا الوطني خلال السنوات الأخيرة وأنه لم يكن مفيدًا بشكل مرضٍ بصفوف الفراعنة.

وأضاف طه أسماعيل خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "on sport" محمد النني أداؤه لم يتطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية مع منتخب مصر ويتمنى من حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر العمل على تطويره .

حقق منتخب مصر فوزًا سهلا على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وسجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرا فنيا خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت اقالته بعد أمم أفريقيا 2019.