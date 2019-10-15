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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، منتخب مصر يحقق الفوز الأول تحت قيادة البدرى بهدف نظيف أمام بتسوانا

منتخب مصر يحقق الفوز الأول تحت قيادة البدرى بهدف نظيف أمام بتسوانا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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