حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، منتخب مصر يحقق الفوز الأول تحت قيادة البدرى بهدف نظيف أمام بتسوانا منتخب مصر يحقق الفوز الأول تحت قيادة البدرى بهدف نظيف أمام بتسوانا تضاؤل فرص شيكابالا للحاق بمباراة القمة الأهلى يفوز على الإعلاميين وديًا استعدادًا للزمالك تدريب الزمالك.. استشفاء وسباق سرعات واستمرار تأهيل شيكابالا ومحمد حسن حازم إمام يكشف نصائح "مورينيو" الفنية لتطوير أداء منتخب مصر ساسى والنقاز يصلان القاهرة بعد مواجهة الكاميرون رمضان صبحى يخضع لفحص طبى قبل قمة الأهلى والزمالك Advertisements الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين اتحاد الكرة: الأربعاء آخر مهلة للزمالك قبل إخطار الكاف بالديون مروان محسن يرتدى قناع الوجه قبل العودة للأهلى

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