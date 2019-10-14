الان تتابع اتحاد كمال الأجسام يعلن موعد بطولة كأس الاتحاد السعودي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح
أعلن الاتحاد السعودي لكمال الأجسام إقامة بطولة كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام للمواطنين يومي الجمعة والسبت المقبلين، التي ستقام بنادي الرياض، بمشاركة عدد كبير من الجهات الرياضية والمهتمين باللعبة.
وستشهد البطولة المنافسة على ثلاثة فئات رئيسة هي: كمال الأجسام، والفيزيك، والمسكلر فيزيك، حيث سيقوم بإدارة التحكيم طاقم من الحكام السعوديين المعتمدين من الاتحاد السعودي لكمال الأجسام.
وسيتم من خلال هذه البطولة ترشيح لاعبي المنتخب السعودي لكمال الأجسام للمشاركة في بطولة العالم بدولة الإمارات التي ستقام خلال الفترة من 5 – 10 نوفمبر المقبل.
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