شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: موسم الرياض يحطم الأرقام القياسية من حيث الحضور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تحطيم موسم الرياض للأرقام القياسية من حيث الحضور في اليوم الثالث للمهرجان.

وكتب أل الشيخ «تويتة» على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أكد فيها: « #موسم_الرياض_بالأرقام خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر.

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٨٠٪ منهم سعوديون و١٠٪ خليجيون والبقية من مختلف دول العالم و١١ شخصا قطريا».

بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض ولسه الموسم يعتبر ما بدأ... راح يبدأ رسميًا يوم الخميس ١٧ أكتوبر.

#موسم_الرياض_بالأرقام خلال ثلاث أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر.