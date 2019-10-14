أوكرانيا تسقط بطل أوروبا ورنالدو يحقق رقم تاريخي

الإثنين 14 أكتوبر 2019

تمكن منتخب أوكرانيا في تحقيق مفاجأة كبيرة والفوز على نظيره البرتغالي، بنتيجة 2-1 ، خلال المباراة التى جمعت المنتخبين مساء الإثنين بمدينة "كييف" الأوكرانية، ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



وأحرز رومان ياريمتشوك هدف افتتاح منتخب أوكرانيا قبل أن يضيف آندريه يارملينكو الهدف الثاني فى الدقيقة 27 .

وجاء هدف البرتغال الوحيد عبر الأسطورة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 72 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، ليصل إلى الهدف 700 في مسيرته.

بهذا الفوز وصل منتخب أوكرانيا إلى النقطة 19 من 7 مباريات لتضمن التأهل رسميا إلى يورو 2020، بينما يحتل منتخب البرتغال المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.