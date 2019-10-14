شكرا لقرائتكم الأسماعيلي يؤكد إصابة محمد صادق بالتهاب فى العضلة الخلفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد صادق جناح الفريق يعانى من التهاب فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى فى ودية جنوب أفريقيا.

وأضاف طبيب الإسماعيلى :”بأن نسبة لحاق صادق بمباراة حرس الحدود متوسطة حيث سيخضع لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل استعادة جاهزيته فى أسرع وقت”.

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وبسؤاله عن موقف إبراهيم أبواليزيد مدافع الفريق أوضح عبد العزيز :” اللاعب لن يلحق بالمباراة ويحتاج لأسبوع على أقصى تقدير قبل المشاركة بالتدريبات الجماعية”.

ويستضيف الإسماعيلى منافسه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.