شكرا لقرائتكم الأسماعيلي يؤكد إصابة محمد صادق بالتهاب فى العضلة الخلفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف طبيب الإسماعيلى :”بأن نسبة لحاق صادق بمباراة حرس الحدود متوسطة حيث سيخضع لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل استعادة جاهزيته فى أسرع وقت”.
وبسؤاله عن موقف إبراهيم أبواليزيد مدافع الفريق أوضح عبد العزيز :” اللاعب لن يلحق بالمباراة ويحتاج لأسبوع على أقصى تقدير قبل المشاركة بالتدريبات الجماعية”.
ويستضيف الإسماعيلى منافسه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.
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