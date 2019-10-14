شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: لا يوجد أي تطور فى أداء محمد النني مع المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طه إسماعيل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عدم تطور أداء محمد النني لاعب منتخبنا الوطني خلال السنوات الأخيرة وأنه لم يكن مفيدا بشكل مرضٍ بصفوف الفراعنة.

وأوضح طه أسماعيل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " : محمد النني أداؤه لم يتطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية مع منتخب مصر ويتمنى من حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر العمل على تطويره .

Advertisements

حقق منتخب مصر فوزا سهلا على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وسجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرا فنيا خلفا للمكسيكى خافير أجيرى الذى تمت اقالته بعد أمم افريقيا 2019.