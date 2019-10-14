شكرا لقرائتكم ديسابر : حضرت مباراة مصر وبتسوانا لمؤازرة لاعبى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف ديسافر في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت ، أنه حضر اليوم لمؤازرة لاعبى فريقه في المباراة الأولى لحسام البدرى المدير الفني الجديد للمنتخب الوطنى ، مؤكدا أن لاعبى فريقه يكتسبون خبرات كثيرة باللعب أفريقيا مع منتخبات بلادهم أو تمثيل فريقهم في الكونفيدرالية الأفريقية .
واختتم المدير الفني لبيراميدز حديثه أن لاعبى المنتخب المصرى استفادوا كثيرا من تلك المباراة بالرغم من الفوز الصعب بهدف مقابل للاشئ ، مؤكدا ان الأداء سيتحسن خلال المعسكرات المقبلة .
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