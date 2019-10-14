شكرا لقرائتكم ديسابر : حضرت مباراة مصر وبتسوانا لمؤازرة لاعبى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز عن سعادته لمشاهدة مباراة المنتخب الوطنى وبتسوانا الودية من ملعب المباراة والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدف مقابل للاشئ أحرزه حمدى فتحى في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة .

وأضاف ديسافر في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت ، أنه حضر اليوم لمؤازرة لاعبى فريقه في المباراة الأولى لحسام البدرى المدير الفني الجديد للمنتخب الوطنى ، مؤكدا أن لاعبى فريقه يكتسبون خبرات كثيرة باللعب أفريقيا مع منتخبات بلادهم أو تمثيل فريقهم في الكونفيدرالية الأفريقية .

واختتم المدير الفني لبيراميدز حديثه أن لاعبى المنتخب المصرى استفادوا كثيرا من تلك المباراة بالرغم من الفوز الصعب بهدف مقابل للاشئ ، مؤكدا ان الأداء سيتحسن خلال المعسكرات المقبلة .