شكرا لقرائتكم تصعيد ثنائى فريق الدراويش 99 لصفوف الفريق الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الصربى “ميودراج يستيش” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تصعيد ثنائى فريق 99 محمود عبدالله الجناح الدولى وعبدالرحمن صلاح حارس المرمى لصفوف فريقه. وتألق الثنائى فى مواجهة الزمالك الأخيرة بدورى الجمهورية والتى انتهت بانتصار الفريق برباعية تحت أنظار المدرب الصربى وجهازه المعاون. وشارك لاعبا فريق 99 فى مران الفريق الأول مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الرابعة من عمر الدورى المحلى.

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