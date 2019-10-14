شكرا لقرائتكم تصعيد ثنائى فريق الدراويش 99 لصفوف الفريق الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك لاعبا فريق 99 فى مران الفريق الأول مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الرابعة من عمر الدورى المحلى.
كانت هذه تفاصيل خبر تصعيد ثنائى فريق الدراويش 99 لصفوف الفريق الأول... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.