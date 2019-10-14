شكرا لقرائتكم مسئولة تطوير الكرة بمنتخب بتسوانا تشيد بأداء المنتخب الوطني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعربت كارولين براون، عن أمنيتها بالتوفيق للفراعنة وبتسوانا خلال المشاركة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، مؤكدًا أن الفريقين سيقدمان مستوى مميز فى التصفيات.
وعن عملها بالجهاز المعاون لمنتخب بتسوانا، قالت كارولين: "هناك القليل جدًا من المدربات في عالم كرة القدم، لكن فى النهاية اللعبة تحتاج لبعض الفنيات وعندما نقوم بالدراسة نؤدي مثلما يؤدى المدربون الرجال، أتمنى أن يزيد عدد النساء في مجال التدريب".
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