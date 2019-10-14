شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: لم نراع أي توازنات بالدفع بلاعبي الاهلي والزمالك أمام بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني الأول أن الجهاز الفنى لم يراعى اى توازنات بين لاعبى الاهلى و الزمالك للتواجد بتشكيل الفراعنة خلال الفترة القادمة قائلا " 'لم نراع أي توازنات بالدفع بلاعبي الاهلي والزمالك في تشكيل المباراة، كما يردد البعض " .

وأوضح طارق مصطفى خلال تصريحات أذاعية قائلا " مباراة بوتسوانا، كانت مفيدة لنا للوقوف على مستوى اللاعبين و عدم تغيير لاعبي خط الدفاع، بسبب ارتباطنا بعدد معين من التغييرات و كنا نأمل في اشراك جميع اللاعبين في المباراة ولكن التزامنا بعدد التغييرات حال دون ذلك و أن اللاعبين قدموا المطلوب منهم خلال مباراة اليوم" .

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حقق منتخب مصر فوزا سهلا على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وسجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرا فنيا خلفا للمكسيكى خافير أجيرى الذى تمت اقالته بعد أمم افريقيا 2019.