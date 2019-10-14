شكرا لقرائتكم حسام البدري: هناك مجموعه جديدة انضمت وحساباتنا كانت متعددة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال حسام البدري :"التجمع كان لفترة قصيرة ولكن الظروف حالت دون ذلك ..هناك مجموعه جديدة انضمت وحساباتنا كانت متعددة".
وأضاف البدري ، أن لاعبي المنتخب الاولمبي سيتواجدوا مع المننخب في الفترة المقبلة ، مؤكدا انه تحدث مع اللاعبين ووجه لهم الشكر علي الانضباط الذي حدث في الفترة الماضية خلال مدة المعسكر.
وشدد البدري ان الاختيار في الفترة المقبلة سيكون أساسه العدل، مؤكداً أن المنتخب لن يكون حكراً علي احد في الفترة المقبلة.
واكد البدري انه حقق الكثير من اهدافه في مواجهة بتسوانا خاصة وانه طبق العديد من الافكار في مباراة اليوم.
وكشف البدري أن هناك عناصر ثبتت أقدامها في مباراة اليوم وهناك عناصر اخري لم تقدم اوراق اعتمادها مؤكدا ان محمد صلاح سيتواجد في معسكر المنتخب القادم.
وأعترف البدري ان المنتخب يعاني من مشكلة في خط الهجوم ، مؤكداً انه يري أن مستوي احمد حسن كوكا سيتطور خلال الفنرة المقبلة كاشفا ان هناك عناصر اخري مرشحه للانضمام لتدعيم خط الهجوم مثل مصطفي محمد وصلاح محسن ومروان محسن.
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