شكرا لقرائتكم مصر وبتسوانا .. انتصار منتخب الفراعنة بهدف دون رد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر وبتسوانا حقق منتخب مصر فوزا سهلا على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.





مصر وبتسوانا

وسجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرا فنيا خلفا للمكسيكى خافير أجيرى الذى تمت اقالته بعد أمم افريقيا 2019.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم، كل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم.

شهدت بداية المباراة أداءا عشوائيا من جانب منتخب مصر، ووضح غياب الربط والتفاهم بين لاعبى الفراعنة فى لظل وجود بعض التغييرات فى التشكيل عن الفترة الماضية، فضلا عن منح الفرصة لبعض اللاعبين الجدد أمثال عبد الله جمعة.

وبدأ منتخب مصر فى السيطرة على الكرة بعد مرور 10 دقايق، نظرا لتكتل لاعبى بوتسوانا ولجوئهم للتأمين الدفاعى مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وفى الدقيقة 14 سدد أحمد حسن كوكا تصويبة قوية فى اتجاه مرمى بوتسوانا لكنها تمر فوق العارضة.

ويهدر كوكا فرصة جديدة فى الدقيقة 17 ، بعدما نجح حسين الشحات فى مراوغة مدافع بوتسوانا وتوجيه كرة عرضية فى اتجاه كوكا الذى سددها فوق العارضة بغرابة.

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وواصل كوكا مسلسل إهدار الفرصة السهلة أمام مرمى بوتسوانا، وفى الدقيقة 30 تسلم تمريرة حريرية من تريزيجيه وضعته فى مواجهة مرمى بوتسوانا إلا أن كوكا يفشل فى إسكانها فى شباك بوتسوانا، قبل أن يضيع حسين الشحات فرصة جديدة فى الدقيقة 32.





مصر وبتسوانا

وفى الدقيقة 35 يشهر إبراهيم نور الدين حكم المباراة الدولى، البطاقة الصفراء فى وجه المدير الفنى لمنتخب بوتسوانا بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية، مع تحذيره من الطرد فى حالة تكرار الاعتراض بشكل غير لائق.. ورغم سيطرة منتخب مصر الكاملة على مجريات الشوط الأول إلا أنه يفشل فى ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى، يجرى حسام البدرى مدرب المنتخب أول تغييراته بنزول حمدى فتحى بدلا من محمد الننى فى الدقيقة 53 من عمر اللقاء، كما دفع البدرى بمحمد مجدى أفشة بدلا من عبد الله السعيد فى الدقيقة 59.





مصر وبتسوانا

ويهدر أحمد حسن كوكا فرصة جديدة فى الدقيقة 61 ، بعدما سدد أحمد فتحى كرة أرضية ارتدت من الحارس لكن كوكا يفشل فى هز الشباك بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة، ويجرى منتخب مصر التغيير الثالث فى الدقيقة 61 بنزول محمد عواد بدلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

ويدفع البدرى بالتغيير الرابع فى الدقيقة 67 بنزول حسام حسن بدلا من كوكا، وفى الدقيقة 74 يسجل حمدى فتحى هدف التقدم للفراعنة من عرضية أرضية تسلمها من محمود علاء ليحولها داخل شباك بتسوانا.. ويجرى المنتخب التغيير الخامس بنزول عمرو جابر بدلا من طارق حامد فى الدقيقة 80، كما شارك عمر السعيد بدلا من حسين الشحات فى الدقيقة 83.

وكاد منتخب بتسوانا يحقق المفاجأة بالتعادل مع الفراعنة فى الدقائق الأخيرة، حيث نفذ هجمة مرتدة سريعة وسدد مهاجم بتسوانا كرة قوية تصدى لها محمد عواد على مرتين لينتهى اللقاء بفوز مصر بهدف نظيف.