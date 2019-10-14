شكرا لقرائتكم حمدى فتحى يتصدر تويتر بعد هدف الفوز على بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر هاشتاج حمدى فتحى لاعب خط وسط فريق الاهلى ومنتخب مصر موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب احرازه هدف الفراعنة الوحيد فى مباراة اليوم الودية أمام بتسوانا فى أول مشاركة دولية له .

وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

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وسجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرا فنيا خلفا للمكسيكى خافير أجيرى الذى تمت اقالته بعد أمم افريقيا 2019.