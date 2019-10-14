شكرا لقرائتكم مصر تكسب ودية بواتسوانا بهدف وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب المنتخب المصري على نظيره منتخب بوتسوانا بهدف دون رد في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما يوم الاثنين.

ويدين منتخب مصر بالفضل في هذا الفوز لحمدي فتحي لاعب وسط الأهلي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 74.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب المصري لمواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية يوم 11 نوفمبر المقبل فيما تلتقي بوتسوانا مع زيمبابوي في اليوم ذاته.

وخاض المنتخب المصري أول مباراة له تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري.