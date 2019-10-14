شكرا لقرائتكم بالصور.. وفد من الاتحاد السعودي يصلي في المسجد الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارته يوم الاثنين المسجد الأقصى وأدوا الصلاة فيه. وقال المسحل لـ"العربية": قد أكون أكبر المحظوظين بزيارة المسجد الأقصى والحرم المكي والحرم المدني، أشعر بالفخر والاعتزاز أن مكّننا الله من زيارة المسجد الأقصى. وأتبع: ما شاهدناه يثلج الصدر، وأشكر كل من سهل لنا هذه الزيارة، وبالتحديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على الاحتفاء ببعثة المنتخب السعودي، لقد كان أمراً لا يصدق، فالشعب الفلسطيني احتفى بنا بشكل غير مسبوق وشعرنا بأننا أصحاب الدار وهم الضيوف.

لاعبو كرة قدم سعوديون يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس - رويترز.

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