شكرا لقرائتكم إنجلترا تهزم بلغاريا بسداسية وتقترب من التأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب منتخب إنجلترا بشكل كبير من التأهل إلى كأس أوروبا 2020 بفضل فوزه الكاسح على مضيفه البلغاري 6 - صفر اليوم الاثنين في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات.

وسجل روس باركلي هدفين في الدقيقتين 20 و32 وأضاف رحيم ستيرلنغ هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وفي الدقيقة 68 وتكفل ماركوس راشفورد وهاري كين بتسجيل الهدفين الاخرين في الدقيقتين السابعة و85.

وحقق منتخب إنجلترا فوزه الخامس مقابل هزيمة واحدة ليعزز صدارته للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة ويصبح على أعتاب التأهل للبطولة القارية أما منتخب بلغاريا فيحل في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط من سبع مباريات.

ويأتي منتخب التشيك في المركز الثاني برصيد 12 نقطة من ست مباريات مقابل 11 نقطة لكوسوفو في المركز الثالث من ست مباريات وتتذيل مونتيجرو الترتيب برصيد ثلاث نقاط من سبع مباريات.