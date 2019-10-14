في أول ظهور تحت قيادة البدري.. المنتخب الوطني يفوز على بتسوانا بهدف حمدي فتحي

الموجز

في أول ظهور للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام البدري، تمكن "الفراعنة" من الفوز بهدف نظيف على منتخب بتسوانا وديًا، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعداداته لخوض تصفيات أمم إفريقيا 2021 (الكاميرون) نوفمبر المقبل.



وحقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الفوز على ضيفه منتخب بتسوانا، بهدف نظيف، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعد هذه هي المباراة الأول للمنتخب الوطني تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن حسام البدري، والذي حرص على تجربة أكثر من لاعب من خلال طريقة اللعب 4-2-3-1.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب «البديل» حمدي فتحي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وتعد هذه المباراة أيضا في اطار استعدادات المنتخب لخوض غمار تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

سجل هدف المنتخب الوطني البديل حمدي فتحي في الدقيقة 74 من عمر المباراة، من خلال متابعة ممتازة لعرضية محمود علاء الذي تسلم الكرة من تمريرة من نصف الملعب من أحمد حجازي، ليمررها داخل منطقة الجزاء لتصل لحمدي فتحي الذي يسدد مباشرة في شباك بتسوانا.

وجاءت بداية الهجمة من ركلة ركنية وصلت إلى أحمد حجازي وسط ملعب اللقاء الذي مرر كرة طويلة بعرض الملعب وصلت لمحمود علاء صانع الهدف.

بدأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي وأحمد فتحي وعبدالله جمعة ومحمود علاء.

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبدالله السعيد ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.

Advertisements

سيطر التعادل السلبي طوال 74 دقيقة من المباراة، ظهر خلالها لاعبو المنتخب الوطني في سيطرة كاملة على مجريات اللعب والضغط على دفاعات بتسوانا، ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي وضعف في أداء لاعبي منتخب مصر.

وأهدر محمود حسن "تريزيجيه" فرصة هدف حقيقية في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، ليسددها تريزيجيه ويتمكن حارس بتسوانا من إبعادها.

وفي الدقيقة 60، سدد أحمد فتحي كرة خطيرة أنقذها حارس بتسوانا، لترتد مرة أخرى أمام كوكا، الذي اشترك مع الحارس لتخرج الكرة خارج الملعب بعد الاصطدام بالعارضة التي منعت أول هدف للمنتخب المصري.

وأجرى حسام البدري المدير الفني عددا من التغييرات، بإشراك حمدي فتحي في أول مباراة دولية له بدلًا من محمد النني في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ومحمد مجدي "قفشة" بدلًا من عبدالله السعيد في الدقيقة 59 من عمر المباراة، كما شارك محمد عواد في حراسة المرمى بدلًا من محمد الشناوي في الدقيقة 60.

كما أجرى عادل عمروش المدير الفني لمنتخب بتسوانا تبديلين خلال أول 60 دقيقة من عمر المباراة.

ونفذ حسين الشحات ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء بتسوانا، حيث سدد تصويبة صاروخية أبعدها حارس المنتخب المنافس في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وأكمل «البدري» تبديلاته بنزول حسام حسن مهاجم سموحة بدلًا من كوكا في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وغاب لاعبو منتخب بوتسوانا عن نصف ملعب منتخب مصر، بدون أي هجمات تذكر، إلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في هجمة خطيرة، أمسك بها محمد عواد.

وسدد محمود حسن «تريزيجيه» تصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينقذها الحارس خارج المرمى بدون أي متابعة من لاعبي المنتخب المصري، ليطلق إبراهيم نور الدين صافرة المباراة معلنًا فوز مصر على بتسوانا وديًا بهدف نظيف.

وأوقعت قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2021، المنتخب المصري في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يواجه جزر القمر يوم 18 نوفمبر.

أما منتخب بتسوانا فيستعد لخوض التصفيات ذاتها بمواجهة زيمبابوي بالجولة الأولى خلال شهر نوفمبر بالمجموعة الثامنة التي تضم كذلك منتخب الجزائر (حامل اللقب) ومنتخب زامبيا بطل نسخة 2012.