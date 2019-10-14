ألكسيس سانشيز قد يحتاج الى عملية جراحية في كاحله









اسماء السيد - ألمح مدرب منتخب تشيلي رينالدو رويدا الى إمكانية غياب مهاجم الفريق ونادي انترميلان الايطالي الكسيس سانشيز عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر بعد الاصابة القوية التي تعرض لها خلال المباراة الودية ضد كولومبيا الاسبوع الماضي.

وتعرض سانشيز لالتواء حاد في الكاحل في الدقيقة 88 في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في مدينة أليكانتي الاسبانية السبت.

وتلتقي تشيلي مع غينيا الثلاثاء في اليكانتي ايضا لكن رويدا أعرب عن قلقه لإمكانية غياب سانشيز عن بدء تصفيات أميركا الجنوبية التي تنطلق في آذار/مارس المقبل والمؤهلة الى كأس العالم في قطر 2022.

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وكشف رويدا في مؤتمر صحافي الاثنين "يتعين علينا الانتظار لمعرفة تشخيص الحالة الصحية لسانشيز من قبل ناديه، لان هذا الامر حاسم بالنسبة الينا".

وأوضح "إذا كان لا بد من إجراء عملية جراحية فيمكن أن نخسره لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر، في حال العكس قد يكون الامر مجرد بضعة أسابيع. القرار يعود الى النادي، فهم يملكون اللاعب".

وترك سانشيز معسكر منتخب بلاده وعاد الى ميلانو من دون أن يصدر عن إدارة النادي أي توضيح عن مدى خطورة إصابته.

وأضاف رويدا "بالنسبة إلينا، الكسيس لاعب مؤثر جدا. اما بالنسبة الى انترميلان فهو مجرد لاعب. إذا أصيب يستطيعون شراء لاعب اخر بدلا منه".