إصابة سافيتش تهدد بإبعاده شهرا عن أتلتيكو مدريد









اسماء السيد - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني الإثنين تعرض مدافعه المونتينيغري ستيفان سافيتش لإصابة في فخذه الأيسر، ما يهدد بإبعاده عن الملاعب لفترة تصل الى شهر كامل.

وعاد سافيتش الى العاصمة الاسبانية بعد إصابته خلال التعادل السلبي بين منتخب بلاده وضيفته بلغاريا ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.

وجاء في بيان للـ"روخيبلانكوس" أن "ستيفان سافيتش خضع لفحوص عدة (...) أظهرت تعرضه لإصابة عضلية من الدرجة الثانية في فخذه الأيسر. تعتمد عملية شفائه على كيفية تجاوبه مع العلاج".

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وتقدر فترة التعافي من إصابة من هذا النوع بنحو شهر، ما يعني احتمال غياب سافيتش عن مباراتي باير ليفركوزن الألماني ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض أتلتيكو بطل إسبانيا عام 2014 مبارياته الثلاث المقبلة على أرضه، فيستقبل ليفركوزن بين لقاءي فالنسيا وأتليك بلباو في الدوري الإسباني، قبل الحلول ضيفا على إشبيلية في الليغا، والسفر الى ليفركوزن لخوض مباراة المسابقة القارية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث في الليغا بفارق ثلاث نقاط عن جاره وغريمه ريال المتصدر ونقطة عن برشلونة الثاني بطل الموسمين الماضيين. أما قاريا، فيحتل المركز الثاني في مجموعته في دوري الأبطال برصيد أربع نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف عن يوفنتوس الإيطالي المتصدر.