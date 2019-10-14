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موعد مباراة مصر وبوتسوانا اليوم في أول تجارب المنتخب الودية

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مباراة مصر وبوتسوانا وسيلعب منتخب مصر مباراة ودية في اول تجارب المدير الفني الجديد حسام البدري مع المنتخب المصري بعد ثلاثة أسابيع من اسناد المهمة الوطنية له، وسيكون المنتخب في تلك المباراة التي ستلعب في مباراة ستاد القاهرة مدعوماً بجمهوره.

المباراة ستكون في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر، الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية ، وسوف تذاع المباراة فضائياً عبر قناة اون سبورت، وقناة time sport، ومن المتوقع ان يتم تجربة العديد من اللاعبين خلال تلك المواجهة الوحيدة في التوقف الدولي الحالي للمنتخب المصري لكرة القدم.

ويغيب محمد صلاح عن معسكر المنتخب الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها في أخر مباريات فريقه ضد ليستر سيتي، وكان صلاح قد أكد لمدير الكرة بالمنتخب المصري “محمد بركات” أن الإصابة خفيفة للغاية، لكن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري فضل عدم استدعاءه خلال المواجهة الودية أمام بوتسوانا.

 

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