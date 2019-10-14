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الأمن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل قمة الأهلي والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، طلبًا من الجهات الأمنية بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل فى الأسبوع الرابع بالدورى.

وكان اتحاد الكرة تسلم منذ أيام خطابًا رسميًا من الجهات الأمنية يفيد بإقامة المباراة يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، وطلب اتحاد الكرة من الأمن نقلها لبرج العرب قبل أن يطلب الأمن تأجيل المباراة وعدم إقامتها فى الموعد المحدد.

وتجرى محاولات من قبل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع الجهات الامنية حتي الآن لإقامة المباراة في موعدها من أجل انتظام المسابقة.

يذكر أن الأهلى يمتلك فى رصيده 9 نقاط، بينما يمتلك الزمالك 7 نقاط.

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