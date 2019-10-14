شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: لا يوجد توازنات بين لاعبى الأهلي والزمالك فى تشكيل المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني الأول عن أن الجهاز الفني لم يراع أى توازنات بين لاعبى الأهلى والزمالك للتواجد بتشكيل الفراعنة خلال الفترة المقبلة قائلاً: "لم نراع أي توازنات بالدفع بلاعبي الاهلي والزمالك في تشكيل المباراة، كما يردد البعض".

وأوضح طارق مصطفى خلال تصريحات إذاعية قائلاً:"مباراة بوتسوانا، كانت مفيدة لنا للوقوف على مستوى اللاعبين وعدم تغيير لاعبي خط الدفاع، بسبب ارتباطنا بعدد معين من التغييرات وكنا نأمل في إشراك جميع اللاعبين في المباراة ولكن التزامنا بعدد التغييرات حال دون ذلك وأن اللاعبين قدموا المطلوب منهم خلال مباراة اليوم".

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حقق منتخب مصر فوزًا سهلاً على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وسجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرا فنيا خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته بعد أمم أفريقيا 2019.