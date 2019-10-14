شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة تطوير الكرة ببتسوانا: أتمنى زيادة العنصر النسائى في مجال التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت كارولين براون مسئولة تطوير الكرة بمنتخب بتسوانا، بالمباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، أمام المنتخب الوطني، على استاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، مؤكدة أن منتخب بلادها قدم مباراة دفاعية جيدة، خاصة أن هناك بعض اللاعبين صغار السن الذين شاركوا بالودية.

وأعربت كارولين براون، عن أمنيتها بالتوفيق للفراعنة وبتسوانا خلال المشاركة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، مؤكدًا أن الفريقين سيقدمان مستوى مميز فى التصفيات.

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وعن عملها بالجهاز المعاون لمنتخب بتسوانا، قالت كارولين: "هناك القليل جدًا من المدربات في عالم كرة القدم، لكن فى النهاية اللعبة تحتاج لبعض الفنيات وعندما نقوم بالدراسة نؤدي مثلما يؤدى المدربون الرجال، أتمنى أن يزيد عدد النساء في مجال التدريب".