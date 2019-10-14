شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة تطوير الكرة ببتسوانا: أتمنى زيادة العنصر النسائى في مجال التدريب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت كارولين براون مسئولة تطوير الكرة بمنتخب بتسوانا، بالمباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، أمام المنتخب الوطني، على استاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، مؤكدة أن منتخب بلادها قدم مباراة دفاعية جيدة، خاصة أن هناك بعض اللاعبين صغار السن الذين شاركوا بالودية.
وأعربت كارولين براون، عن أمنيتها بالتوفيق للفراعنة وبتسوانا خلال المشاركة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، مؤكدًا أن الفريقين سيقدمان مستوى مميز فى التصفيات.
وعن عملها بالجهاز المعاون لمنتخب بتسوانا، قالت كارولين: "هناك القليل جدًا من المدربات في عالم كرة القدم، لكن فى النهاية اللعبة تحتاج لبعض الفنيات وعندما نقوم بالدراسة نؤدي مثلما يؤدى المدربون الرجال، أتمنى أن يزيد عدد النساء في مجال التدريب".
كانت هذه تفاصيل خبر مسئولة تطوير الكرة ببتسوانا: أتمنى زيادة العنصر النسائى في مجال التدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.