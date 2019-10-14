ميودراج يقرر تصعيد ثنائى إسماعيلى 99 للفريق الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الصربى ميودراج يستيش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تصعيد ثنائى فريق 99 محمود عبد الله الجناح الدولى وعبد الرحمن صلاح حارس المرمى لصفوف فريقه. وتألق الثنائى فى مواجهة الزمالك الأخيرة بدورى الجمهورية والتى انتهت بانتصار الفريق برباعية تحت أنظار المدرب الصربى وجهازه المعاون. وشارك لاعبا فريق 99 فى مران الفريق الأول مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الرابعة من عمر الدورى المحلى.

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