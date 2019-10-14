شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك والطلائع فى خامس جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الإثنين لقاءات قوية، في إطار الجولة الخامسة بالدور الأول التمهيدي بدوري الكرة الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2019 / 2020.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الاتحاد السكندرى على بنى سويف بنتيجة 3/1 وطلائع الجيش على ألعاب دمنهور بنتيجة 3/0 على صعيد المجموعة الأولى.

فيما شهدت المجموعة الثانية فوز بتروجت على الترسانة 3/0 ومصر للبترول على القناة بنتيجة 3/2، بينما شهدت المجموعة الثالثة فوز الزمالك على 6 أكتوبر بنتيجة 3 /0 .

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أما المجموعة الرابعة فشهدت فوز الأهلى على الزهور بنتيجة 3/0.

فيما يبدأ الدور الثانى يوم 18 أكتوبر الحالى على أن يختتم يوم 1 نوفمبر المقبل.

وتشهد أولى جولات الدور الثانى مباريات بين كل من المنيا مع طلائع الجيش وألعاب دمنهور مع الاتحاد السكندري بالمجموعة الأولى والترسانة مع سموحة ومصر للبترول مع بتروجت بالمجموعة الثانية، و6 أكتوبر مع سبورتنج والداخلية مع الشمس على صعيد المجموعة الثالثة، وجزيرة الورد مع الأهلى والزهور مع الطيران والشرقية للدخان مع هليوبوليس بالمجموعة الرابعة .