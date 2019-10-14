شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يعدد مكاسب مواجهة مصر وبتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز عن سعادته لمشاهدة مباراة المنتخب الوطنى وبتسوانا الودية من ملعب المباراة والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدف مقابل لا شىء أحرزه حمدى فتحى في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة .

وأضاف ديسافر في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، أنه حضر اليوم لمؤازرة لاعبى فريقه في المباراة الأولى لحسام البدرى المدير الفني الجديد للمنتخب الوطنى، مؤكدًا أن لاعبى فريقه يكتسبون خبرات كثيرة باللعب أفريقيا مع منتخبات بلادهم أو تمثيل فريقهم في الكونفدرالية الأفريقية .

واختتم المدير الفني لبيراميدز حديثه أن لاعبى المنتخب المصرى استفادوا كثيرًا من تلك المباراة بالرغم من الفوز الصعب بهدف مقابل لا شىء، مؤكدًا أن الأداء سيتحسن خلال المعسكرات المقبلة .

Advertisements