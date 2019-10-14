شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ حمدى فتحى عقب أول مشاركة دولية: استمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صورة للاعب حمدى فتحى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عقب أول مشاركة للاعب دوليًا مع المنتخب المصرى الأول أمام بتسوانا فى المباراة الودية .

وعلقت: "لاعبنا حمدي فتحي في أول مشاركة دولية له مع منتخبنا الوطني ٣٧ دقيقة = هدف استمر".

حقق منتخب مصر فوزا سهلا على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

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وسجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرًا فنيًا خلفًا للمكسيكى خافير أجيرى الذى تمت إقالته بعد أمم أفريقيا 2019.



