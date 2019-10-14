فيديو وصور.. تريزيجيه يهدر انفرادا للمنتخب الوطنى أمام بوتسوانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حارس مرمى بوتسوانا فى التصدى لانفراد كامل من محمود تريزيجيه، صانع ألعاب المنتخب الوطنى، الذى انفرد من كرة لزميله عبد الله السعيد، وسددها الأول قوية وتصدى لها حارس المنافس على مرتين. ويلتقى المنتخب الوطنى ونظيره بوتسوانا باستاد برج العرب، فى المباراة الودية الأولى للجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى. وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، التشكيل الذى سيخوض به المباراة الودية، وضم التشكيل كلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى الدفاع، ومحمد الننى وطارق حامد محورىّ ارتكاز، وأمامهما كل من تريزيجيه وعبد الله السعيد وحسين الشحات، وأحمد حسن كوكا وحيدًا فى الهجوم. Advertisements

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