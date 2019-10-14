بتروجت يتعادل مع النجوم بهدف لمثله في ختام استعداداته للقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق بتروجت مع النجوم أف سى بهدف لمثله فى المباراة التي جرت بينهما باستاد السويس في ختام مباريات الفريقين استعدادًا لدورى القسم الثانى .
ومن المقرر أن ينطلق مباريات القسم الثانى يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر بلقاءات المجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد، كما تقام مباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة في اليوم التالى بينما تختتم مباريات الأسبوع الأول بمواجهات المجموعة الثالثة التي تضم أندية الإسكندرية وبحرى .
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