وزارة الرياضة تنظم حفل افتتاح نموذج المحاكاة للمؤتمر الدولى للسكان والتنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة فعاليات حفل افتتاح نموذج محاكاة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وذلك بعد غدٍ الأربعاء بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية . ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور قيادات ومسئولي وزارة الشباب والرياضة . Advertisements وكانت وزارة الشباب والرياضة سبق وقدمت نموذج محاكاة لبطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر يونيو الماضى، وشارك فى النموذج شباب من مختلف الدول الأفريقية .

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