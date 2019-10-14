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طبيب الإسماعيلي يوضح موقف محمد صادق وإبراهيم أبو اليزيد من مواجهة الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن محمد صادق جناح الفريق يعانى من التهاب فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى فى ودية جنوب أفريقيا.

وأضاف طبيب الإسماعيلى: "أن نسبة لحاق صادق بمباراة حرس الحدود متوسطة حيث سيخضع لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل استعادة جاهزيته فى أسرع وقت".

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وبسؤاله عن موقف إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق أوضح عبد العزيز: "اللاعب لن يلحق بالمباراة ويحتاج لأسبوع على أقصى تقدير قبل المشاركة بالتدريبات الجماعية".

ويستضيف الإسماعيلى منافسه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.

 

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