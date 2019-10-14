شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ثاني جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الإثنين، منافسات الجولة الثانية بدورى الكرة الطائرة الممتاز للسيدات للموسم المحلى 2019/2020 على صعيد 6 مواجهات.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من، سبورتنج على الصيد بنتيجة 3/0 والزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 3/0 وسموحة على الزهور بنتيجة 3/0 والأهلى مع الطيران بنتيجة 3/0.

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فيما تقام الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل، بلقاءات بين كل من الطيران مع سبورتنج والأهلى مع الشمس والمقاولون مع سموحة والزهور مع الجزيرة وهليوبوليس مع الزمالك، وأصحاب الجياد مع الصيد.

بينما تقام الجولتان الرابعة والخامسة يومى 21 و25 أكتوبر الجارى، حيث انطلقت المسابقة يوم الجمعة الماضى بلقاءات مهمة، حيث شهدت فوز الأهلى على سبورتنج وخسارة الزمالك من الصيد.