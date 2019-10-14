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فوز الأهلى والزمالك فى ثاني جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الإثنين، منافسات الجولة الثانية بدورى الكرة الطائرة الممتاز للسيدات للموسم المحلى 2019/2020 على صعيد 6 مواجهات.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من، سبورتنج على الصيد بنتيجة 3/0 والزمالك على  أصحاب الجياد بنتيجة 3/0 وسموحة على الزهور بنتيجة 3/0 والأهلى مع الطيران بنتيجة 3/0.

 

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فيما تقام الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل، بلقاءات بين كل من الطيران مع سبورتنج والأهلى مع الشمس والمقاولون مع سموحة والزهور مع الجزيرة وهليوبوليس مع الزمالك، وأصحاب الجياد مع الصيد.

 

بينما تقام الجولتان الرابعة والخامسة يومى 21 و25 أكتوبر الجارى، حيث انطلقت المسابقة يوم الجمعة الماضى بلقاءات مهمة، حيث شهدت فوز الأهلى على سبورتنج وخسارة الزمالك من الصيد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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